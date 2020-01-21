Первый канал покажет церемонию вручения премии «Грэмми»

Любители музыки могут ликовать, ведь Первый канал покажет ежегодную Церемонию вручения музыкальных наград Grammy Award, прямо из Staples Center, что в Лос-Анджелесе. Отмечать самых перспективных и успешных музыкантов года будут уже в 62-й раз, а номинаций будет невероятно много, целых 84 — от лучшего альбома до почетных премий за вклад в искусство.

Фаворитами церемонии выступят известные артисты, такие как Lizzo (8 номинаций), Билли Айлиш и Lil Nas X (по 6 номинаций), Ариана Гранде, H.E.R. и Finneas O’Connell (по 5 номинаций).

Напомним, продюсер Максим Фадеев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что он обязательно получит «Грэмми» — самую престижную мировую музыкальную премию. Награда присуждается по результатам голосования активных членов американской академии. По словам артиста, это его мечта, к которой он планомерно движется.

Не пропустите церемонию 31 января в 00:25 на Первом канале.