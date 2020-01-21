«Слава богу, избавилась от этих «балконов»: Кудрявцева впервые рассказала о жизни после имплантов

Накануне Нового года телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу, один из ее имплантов в груди лопнул. Звезде пришлось не только удалять его, но и бороться с последствиями проблемы. В настоящее время звезда вернулась к работе. О том, как она чувствует себя сейчас и как поняла, что с ней что-то не так, журналистка рассказала в интервью на «МУЗ-ТВ».

«Это была не просто операция – раскрыли импланты, сняли и все. У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, хотя хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», — рассказала Кудрявцева.

Несколько лет ведущая не чувствовала никаких симптомов и даже не подозревала о проблеме, пока однажды не наткнулась на медицинские исследования в этой области. Они и натолкнули звезду на мысль пройти обследование.

«Первые три дня в клинике я еще не понимала проблемы, потому что мне кололи обезболивающие в невероятных количествах. А вот когда вышла, было тяжело физически. На носу Новый год, нужно готовить еду, встречать гостей, а мне сказали: «Лежи дома, просто лежи!» — разоткровенничалась звезда.

В настоящее время блондинка проходит период реабилитации и соблюдает строгий режим, из-за которого пришлось попрощаться с мыслью о зимнем отпуске.

«Но ничего! Зато я вошла в новый год чистая, как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких балконов», — радуется она. И даже не может вспомнить, зачем вообще решилась на пластическую хирургию. «У меня была красивая маленькая грудь. Я не знаю, зачем я сделала их! Не знаю!» — восклицает блондинка.

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Напомним, ранее опытный пластический хирург Владимир Плахотин предупреждал о возможных последствиях операции по коррекции груди с помощью силиконовых имплантов. По словам эксперта, изделия способны износиться, кроме того, их производители учитывают не все риски. Прежде чем решиться на операцию и при первых подозрениях проблемы, нужно сразу же обращаться к врачам.