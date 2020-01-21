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Сын Домогарова рассказал о первой совместной работе с отцом в фильме «Пальма»

Как рассказал молодой режиссер, на присутствии Домогарова-старшего в картине настояли японские продюсеры.

Сын Домогарова рассказал о первой совместной работе с отцом в фильме «Пальма»
Домогаров снялся в картине сына/http://globallookpress.com/

Молодой режиссер Александр Домогаров – младший рассказал о работе со своим отцом в картине «Пальма». Съемки ленты уже больше года идут на японском острове Хонсю. Отец и сын впервые работают вместе на одной площадке. В других ролях в этой картине снимаются японские актеры.

По признанию Домогарова-младшего, он изначально не планировал привлекать к работе отца. Однако на этом настояли японские продюсеры. Молодой человек отметил, что работать с родственником интересно, но сложнее, чем с чужим человеком.

Как заявил сын знаменитого актера, японцы в полном восторге от его отца. Несколько лет назад он снимался в фильме про войну в Японии. Тогда и подружился с местными кинематографистами. Позже именно актер познакомил сына-режиссера с японскими продюсерами.

По сюжету картины «Пальма», герой Александра Домогарова-старшего приезжает в Японию и приобретает собаку породы Акита-ину. Действия ленты развиваются не только в стране восходящего солнца, но и в России, сообщает «МК».

Добавим, что Александр Домогаров — младший не раз говорил, что знаменитая фамилия ему скорее мешает, чем помогает по жизни. Прежде всего потому, что его часто сравнивают со знаменитым отцом, который за свою карьеру сыграл в нескольких десятках качественных картин. Сам Домогаров-отец говорил, что всегда будет помогать сыну, если тот попросит его о помощи. Он не сомневается, что сын станет прекрасным режиссером.

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Сын Домогарова рассказал о первой совместной работе с отцом в фильме «Пальма»
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