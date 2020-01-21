Шурыгина потратила на отдыхе в Финляндии с бойфрендом 600 тысяч рублей

Скандальная звезда ток-шоу Диана Шурыгина, которая развелась с мужем, весело провела время со своим новым возлюбленным молодым миллионером Денисом Ребровым на одном из курортов в Финляндии. Напомним, что состояние молодой человек сколотил на криптовалюте и социальных сетях. На отдыхе в общей сложности они потратили 600 тысяч рублей.

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей. Номер пары имел прямой выход в спа-зону, здесь предусматривался также отдельный шведский стол.

Ребров рассказал, с Шурыгиной они в основном питались в рыбных ресторанах. Как отметил мужчина, цены в заведениях оказались ниже, чем в Москве. Так, к примеру, Ребров и Шурыгина съели краба весом в три килограмма. Он обошелся паре в 20 тысяч рублей. Кроме того, много денег во время отдыха у пары ушло на аренду снегохода, экскурсии, спортивное снаряжение и частного инструктора.

По словам Шурыгиной, эту поездку в Финляндию она не забудет никогда. Она впервые в жизни встала на горные лыжи. По словам девушки, поначалу было немного страшновато. Как добавила скандальная звезда, раньше она нежилась на берегу моря под палящим солнцем. Отдых в Финляндии — полная противоположность, но в нем есть свои удовольствия, сообщает «СтарХит».