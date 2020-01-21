«Глаза, как у Шэрон Стоун»: Собчак рассекретила внешность блогера ТехноСергея

Парень никогда не показывал своего лица.

Ксения Собчак в своем новом шоу «Собчак без сахара» в Яндекс. Эфире рассекретила внешность известного блогера ТехноСергея.

Впрочем, до конца парень раскрываться не стал, представ перед камерами в черной маске. Однако и в ней можно было составить определенное впечатление о нем. Это оказался молодой симпатичный мужчина, блондин (возможно, крашенный), стройный и слегка манерный. Судя по пропорциям, высокий.

«Не ожидали? Не жирный, не сорокалетний», — сказал ТехноСергей, появившись в программе. «Глаза голубые, как у Шэрон Стоун! Зачем тебе маска?» — удивилась Собчак.

Парень объяснил, что реально опасается за свою жизнь и здоровье, поскольку его посты в Instagram и влоги на YouTube слишком остры и саркастичны. Людям, которых он критикует, это может не понравиться, тем более, что чаще всего это личности знаменитые.

Ксения заметила, что маска не очень-то его спасет, поскольку лицо в ней все равно узнаваемо.