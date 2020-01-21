НОВОСТИ

Ивакова призналась, что мама узнала о ее отношениях с Ефремовым из Интернета

Как отметила телеведущая, о свадьбе с сыном известного актера они пока не думают.

Ивакова призналась, что мама узнала о ее отношениях с Ефремовым из Интернета
Ефремов и Ивакова безумно счастливы вместе/http://globallookpress.com/

Телеведущая Мария Ивакова заявила, что без памяти влюбилась в сына Михаила Ефремова Никиту. Из-за этого она даже забыла сообщить о своей любви маме, которая однажды наткнулась в Интернете на статью, где рассказывалось об отношениях дочери. Мама, по словам Иваковой, сразу набрала ее и попросила объясниться.

Как заявила Мария Ивакова, ей пришлось выкручиваться перед родительницей. Говорить, что их отношения только начались, поэтому она и не распространялась на их счет.

По словам Иваковой, семья Никиты Ефремова благосклонно ее приняла. Понравилась она и звездному отцу семейства. Отметим, что со свадьбой молодые люди спешить не собираются. У обоих за плечами неудачные браки. Ранее Мария Ивакова была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких.

Ивакова рассказала, что впервые увидела Никиту Ефремова, когда он сыграл одну из ролей в картине «Лето». Она решила посмотреть, что это за красавчик-актер. При этом в Интернете она натолкнулась на скандальные статьи о Никите Ефремове. Девушка подумала, что у актера, видимо, все сложно в отношениях с женщинами. Впрочем, время показало, что все далеко не так. Познакомились они на актерском тренинге. Тогда между ними и вспыхнули чувства, сообщает портал ru.hellomagazine.com.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мария ИваковаМихаил ЕфремовНикита Ефремов
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ивакова призналась, что мама узнала о ее отношениях с Ефремовым из Интернета
Интересно?
Поделись с друзьями: