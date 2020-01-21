Ивакова призналась, что мама узнала о ее отношениях с Ефремовым из Интернета

Как отметила телеведущая, о свадьбе с сыном известного актера они пока не думают.

Телеведущая Мария Ивакова заявила, что без памяти влюбилась в сына Михаила Ефремова Никиту. Из-за этого она даже забыла сообщить о своей любви маме, которая однажды наткнулась в Интернете на статью, где рассказывалось об отношениях дочери. Мама, по словам Иваковой, сразу набрала ее и попросила объясниться.

Как заявила Мария Ивакова, ей пришлось выкручиваться перед родительницей. Говорить, что их отношения только начались, поэтому она и не распространялась на их счет.

По словам Иваковой, семья Никиты Ефремова благосклонно ее приняла. Понравилась она и звездному отцу семейства. Отметим, что со свадьбой молодые люди спешить не собираются. У обоих за плечами неудачные браки. Ранее Мария Ивакова была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких.

Ивакова рассказала, что впервые увидела Никиту Ефремова, когда он сыграл одну из ролей в картине «Лето». Она решила посмотреть, что это за красавчик-актер. При этом в Интернете она натолкнулась на скандальные статьи о Никите Ефремове. Девушка подумала, что у актера, видимо, все сложно в отношениях с женщинами. Впрочем, время показало, что все далеко не так. Познакомились они на актерском тренинге. Тогда между ними и вспыхнули чувства, сообщает портал ru.hellomagazine.com.