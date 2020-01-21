Сын Романа Карцева уже десять лет не общается с родной сестрой

При этом Павел отметил, что причина вовсе не в дележке наследства после смерти отца.

Сын юмориста Романа Карцева, который скончался в 2018 году от сердечной недостаточности, Павел заявил, что не поддерживает отношений с родной сестрой Еленой и ее детьми. К примеру, мужчина даже не знал, что дочь Елены Вероника родила не так давно ребенка.

По словам Павла, с сестрой он не общается порядка десяти лет. Как считает мужчина, они уже вряд ли когда-то помирятся. При этом он не хочет выносить сор из избы и рассказывать, что между ними случилось. Павел сказал, что причина не в дележке наследства и денег их звездного отца. Просто, как он подчеркнул, есть вещи, которые прощать нельзя.

Павел заметил, что его сестра Елена — очень сложный человек. Он не собирается «лечить ее тараканов в голове». Как заметил Павел, раньше они с Еленой еще виделись на семейных мероприятиях, когда их всех собирал отец. Но сейчас, после того как он ушел из жизни, никакой связи с родственницей он не поддерживает.

А вот с мамой у Павла Карцева хорошие отношения. Он навещает родительницу. Сын юмориста заметил, что его мать переживает смерть любимого супруга. Она думает, что Роман Карцев просто уехал на гастроли, сообщает «Экспресс-газета».