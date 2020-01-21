«Король Артур и князь Игорь»: Малышева поделилась снимком подросших внуков

Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась в Instagram фотографиями своих внуков. Старшему из них, Игорю, совсем скоро, 25 января, исполнится пять лет, а младшему Артуру сейчас полтора годика.

Елена Малышева рассказала, какие ее внуки. К примеру, старший уже читает по-русски и по-английски. Пишет печатными буквами. Играет на пианино двумя руками. Научился складывать и вычитать до двадцати. Младший из внуков также радует бабушку. Он, к примеру, не так давно начал говорить. Пока, правда, небольшие слова: «мама», «баба», «папа», дядя». Он, как отметила Елена Малышева, смешно показывает и рассказывает, как говорят животные. «Мои хорошие. Король Артур и князь Игорь», — заявила счастливая бабушка.

Отметим, что внуков Елене Малышевой подарил старший сын Юрий. Ему сейчас 31 год. Он, кстати, активно помогает матери. Работает креативным продюсером в программе «Жить здорово!»

А вот младший сын Малышевой, Василий, которому в этом году исполнится 30 лет, пока холост. Телеведущая не раз подчеркивала, что очень надеется, что ее ребенок наконец-то женится и подарит ей внуков, как это сделал старший сын.

Добавим, что программа Елены Малышевой «Жить здорово!» считается на Первом канале одной из самых рейтинговых. Ведущая приглашает в студию интересных гостей. Причем эфиры она проводит необычно, чем и привлекает к своей программе повышенное внимание зрителей. У ее программы есть, что вполне естественно, как армия поклонников, так и армия недоброжелателей. Не раз раздавались призывы принять меры в отношении ведущей, которая, как считают некоторые, «позорит российское телевидение своими эфирами». Впрочем, сама ведущая спокойно относится к критике. На слова хейтеров и всех недовольных она старается не обращать внимания.