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«Смотреть точно стоит»: Виторган высказался о новом сериале «Чужак»

Ленту сняли по одноименному роману Стивена Кинга.

«Смотреть точно стоит»: Виторган высказался о новом сериале «Чужак»
Максим Виторган Фото Global look press

12 января 2020 года состоялась мировая премьера детективного американского сериала «Чужак». В России показ стартовал 13 января на платформе «Амедиатека».

Фильм снят по достаточно свежему роману Стивена Кинга. Книга вышла в 2018-м и в этом же году Ричард Прайс, некогда работавший со Мартином Скорсезе, занялся его адаптацией.

В главной роли снялся Бен Мендельсон («По волчьим законам», «Ограбление казино», «Родословная»), а Джейсон Бейтман («Озарк», «Замедленное развитие») выступил одновременно приглашенной звездой картины и ее продюсером.

По сюжету фильма расследуется убийство мальчика, на котором обнаруживают следы укусов и слюны. Все указывает на то, что совершил это детский тренер, на первый взгляд, совершенно безобидный мужчина. Полицейские уверенны в его виновности, однако сторона тренера собирает доказательства его абсолютной непричастности. В это время возле дома обвиняемого появляется человек с искаженным лицом, а у его дочери начинаются страшные видения.

Сериал получил поддержку мировых критиков, отзывы которых оказались практически сплошь положительными.

Российский актер и режиссер Максим Виторган тоже не остался в стороне, высказавшись о фильме.

«На «Амедиатеке» вышло пока две серии, я посмотрел две. Подожду пока выйдут остальные. Смотреть стоит точно. Первое, что приходит на ум – true detective, ни много, ни мало», — написал он в своем блоге.

Ранее мы писали об отзыве Тины Канделаки на выход сериала «новый Папа». Журналистка назвала самые интересные моменты в фильме и рекомендовала к просмотру.

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«Смотреть точно стоит»: Виторган высказался о новом сериале «Чужак»
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