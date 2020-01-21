«Хочу пометаться топорами»: Пескова прошла обучение в чеченском лагере спецназа

Наследница Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, 21-летняя Лиза Пескова рассказала Forbes, что обучалась этим летом в лагере спецназа Чечни. По словам девушки, она очень любит этот регион, а также обожает стрелять и драться.

В специализированном лагере она совершенствовала свою боевую технику, изучала оружие, занималась спортом и стрельбой. На вопрос журналиста, зачем ей это нужно, Лиза ответила: «Мне нравится. В жизни пригодится все».

Компанию звезде Instagram составили девушки из UFC (американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам). Они жили по жесткому графику, рано вставали, придерживались строгой диеты, в день тренировались по два раза. В итоге Лиза научилась владеть автоматом «Сайга» и пистолетом Glock. Холодное оружие девушка пока не освоила.

«Пока нет, но очень хочу. Хочу пометаться топорами. Мне это очень нравится, но в тире, в качестве спортивных тренировок, не применяя на практике. Может, когда-то пригодится», — рассказала Елизавета.

Отметим, что боевым характером девушка отличалась еще в детстве. В 9 лет родители отдали ее в интернат, где она прошла хорошую школу жизни и научилась самостоятельности. Здесь она экспериментировала с различными субкультурами, примыкая то к одной, то к другой. Она была готом, эмо и хиппи.

Однажды она соорудила настоящий дом на строительных стропилах актового зала школы и даже какое-то время жила там. Лиза признается, что одноклассники считали ее странной, тем не менее, она всегда отлично училась и школу закончила экстерном. Сейчас Пескова обучается на первом курсе магистратуры МГИМО факультета международных отношений. Во время интервью она уточнила, что не является гражданской Франции, хоть и провела там детство.

Напомним, ранее мы писали о содержимом брендовой сумочки Песковой. Под напором журналиста издания, она выложила из стильного аксессуара его скудное содержимое.