«Было неприятно»: Ирину Горбачеву кинул американский Vogue

Звезда фильмов «Аритмия» и «Тренер» Ирина Горбачева в эфире НТВ призналась, что ее весенний визит в Лос-Анджелес закончился ничем. Тогда актриса радостно сообщила публике, что поехала в Америку для интервью и фотосессии в журнал Vogue.
Специально для этого Ирине даже пришлось побрить голову наголо. Американцы тогда сильно удивлялись, что российская звезда согласилась на это, они привыкли видеть наших артисток исключительно в гламурных образах.
«Я прилетела туда за свой счет, на свои деньги питалась, поменяла свои планы. Два дня у нас была съемка: в первый день – видео, второй – фото. А потом накануне печати они мне вдруг позвонили и сказали, что главный редактор американского Vogue зарубил именно меня. Сказал, что меня не напечатают. Это было неприятно, но потом я поняла, что это была классная ситуация для меня. Я поняла, если я буду относиться серьезно вот к таким моментам, это будет странно», — рассказала Горбачева в программе «Однажды».