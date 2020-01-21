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«Было неприятно»: Ирину Горбачеву кинул американский Vogue

Звезду «Аритмии» пригласили в Лос-Анджелес для фотосессии, но это ничем не закончилось.

«Было неприятно»: Ирину Горбачеву кинул американский Vogue
Ирина Горбачева. Кадр из программы "Однажды"

Звезда фильмов «Аритмия» и «Тренер» Ирина Горбачева в эфире НТВ призналась, что ее весенний визит в Лос-Анджелес закончился ничем. Тогда актриса радостно сообщила публике, что поехала в Америку для интервью и фотосессии в журнал Vogue.

Специально для этого Ирине даже пришлось побрить голову наголо. Американцы тогда сильно удивлялись, что российская звезда согласилась на это, они привыкли видеть наших артисток исключительно в гламурных образах.

«Я прилетела туда за свой счет, на свои деньги питалась, поменяла свои планы. Два дня у нас была съемка: в первый день – видео, второй – фото. А потом накануне печати они мне вдруг позвонили и сказали, что главный редактор американского Vogue зарубил именно меня. Сказал, что меня не напечатают. Это было неприятно, но потом я поняла, что это была классная ситуация для меня. Я поняла, если я буду относиться серьезно вот к таким моментам, это будет странно», — рассказала Горбачева в программе «Однажды».

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Тэги:

VogueАритмияИрина ГорбачеваФильм "Аритмия"фотосессия для журнала Vogue
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«Было неприятно»: Ирину Горбачеву кинул американский Vogue
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