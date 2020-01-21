«Было неприятно»: Ирину Горбачеву кинул американский Vogue

Звезда фильмов «Аритмия» и «Тренер» Ирина Горбачева в эфире НТВ призналась, что ее весенний визит в Лос-Анджелес закончился ничем. Тогда актриса радостно сообщила публике, что поехала в Америку для интервью и фотосессии в журнал Vogue.

Специально для этого Ирине даже пришлось побрить голову наголо. Американцы тогда сильно удивлялись, что российская звезда согласилась на это, они привыкли видеть наших артисток исключительно в гламурных образах.