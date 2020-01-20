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«Не олигарх, а крутой шеф-повар»: Лена Ленина выходит замуж

40-летняя владелица сети салонов маникюра не показывает лицо таинственного возлюбленного.

«Не олигарх, а крутой шеф-повар»: Лена Ленина выходит замуж
ЛЕНА ЛЕНИНА И ЕЕ БУДУЩИЙ МУЖ. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LENALENINAOFFICIAL/

О счастливом событии бизнес-вумен сообщила в своем Инстаграм. Владелица сети салонов маникюра опубликовала фотографию, на которой рядом с ней спиной к камере стоит высокий стройный мужчин в синем костюме и держит в руке собачку в белой накидке.

«Да, то, о чем говорят, это правда))) Выхожу замуж))) Сама в шоке))) C’est la vie))))», — написала счастливая новобрачная и сопроводила сообщение смайлами в виде обручального кольца.

Интересно, что светская львица часто критиковала саму идею брака и активно высказывалась за женскую независимость. Кроме того, Ленина, как обладательница масштабной сети салонов маникюра, боялась рисковать деньгами. Однако, жених сумел убедить избранницу, что любовь бывает.

«И на старуху бывает проруха! Я действительно боялась выходить замуж, дабы уберечь с трудом нажитое. Он очень галантно предложил мне подписать брачный договор, в котором все мое – мое, все его – тоже мое. Я же очень негалантно заставила его подписать еще и контракт о конфиденциальности, чтобы если, не дай бог, мы разведемся, не было никаких книг или интервью с нелицеприятными откровениями», — рассказала Лена Ленина изданию Women.ru.

По словам бизнес-вумен, все друзья ждали, что ее избранником станет министр или олигарх, а «я с гордостью заявляю, что выхожу замуж за простого парня, хоть и крутого шеф-повара», — рассказала Лена Ленина и призналась, что они познакомились в ресторане MagnusLocus на проспекте Мира. Теперь счастливая невеста радуется, что у нее будет любимый личный повар, который будет для нее готовить.

Жених сделал необычное предложение руки и сердца: спрятал обручальное кольцо в одну из устриц и очень боялся, что избранница его проглотит или зуб сломает. Но все прошло хорошо и теперь пара готовит шикарную свадьбу, на которой, по словам Лениной, у нее будет фееричная прическа и 30 звездных подружек невесты. Что-что, а прическами эпатажная знаменитость удивлять умеет.

К слову Лена Ленина уже была замужем. В 2012 году мужем предпринимательницы стал французский граф Паскаль Флоран-Эдуард. Но всего через два года брак был расторгнут.

Сейчас Ленина признается, что хоть она и подстелила себе соломки, но в глубине души все-таки остается наивной невестой и надеется на вечную любовь.

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«Не олигарх, а крутой шеф-повар»: Лена Ленина выходит замуж
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