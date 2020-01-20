«Утопаю в цветах»: Волочкова пришла в караоке-бар в «золотом» платье до пят

Балерина призналась, что одной из первых с днем рождения ее поздравила 14-летняя дочка Арианда.

Анастасия Волочкова заранее арендовала зал в одном из московский караоке-баров. Примечательно, что возлюбленный балерины на торжестве так и не появился. Именинница призналась, что весь день она принимала поздравления от друзей и близких. Одной из первых с 44-летием свою звездную маму поздравила Арианда. По словам артистки, ее любимый мужчина преподнес ей самый дорогой подарок — огромный букет белых роз. Балерина настаивала на том, что она даже не смогла сосчитать количество всех цветов.

Для вечеринки Анастасия подобрала украшенное пайетками «золотое платье» до пят и босоножки на шпильке. Примечательно, что балерина отказалась от накладных волос, показав натуральную длину своих локонов. Не забыла именинница и об аксессуарах, дополнив образ массивными серьгами.

«Утопаю в цветах и подарках, не успеваю отвечать на все поздравления», — отметила Волочкова в интервью 7days.ru.

На вечеринке по случаю дня рождения балерина объявила о том, что она собирается выйти замуж за своего избранника. При этом Анастасия уточнила, что они с возлюбленным пока еще не определились с точной датой, однако она будет символичной. Волочкова надеется, что уже в скором времени все ее близкие друзья смогут побывать на празднике в честь ее бракосочетания.

Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова заверила, что пока она не планирует во второй раз становиться мамой. Анастасии вполне хватает любви и внимания со стороны четырнадцатилетней дочки Ариадны, которая, к слову, большую часть свободного времени проводит с новой семьей Игоря Вдовина. Сама Волочкова не препятствует наследнице общаться с отцом.