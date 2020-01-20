«Ей, самое главное, не упасть»: читатели Teleprogramma.pro не обрадовались Медведевой на ЧМ

В среде зрителей скопилось много негатива в сторону 20-летней фигуристки, уехавшей в Канаду.

Недавно журналисты сайта Teleprogramma.pro опубликовали в дзен-канале издания новость о том, что 20-летняя фигуристка Евгения Медведева вполне может поехать на чемпионат мира от России. Две спортсменки, что представят нашу страну, уже определены автоматически (призерки чемпионата Европы), а третью может выбрать голосование тренерского совета и исполкома.

Однако удивила реакция наших читателей. В комментариях под новостью мало кто был рад за Евгению.

«Опять этот чемодан без ручки протащат, а талантливую девочку притормозят… А там уже у этого «чемодана», порвутся два ботинка», — написал один из пользователей. «Пусть едет, только вот на какое место она рассчитывает?» — добавил второй. «Ей, самое главное, не упасть. И все. И свою медальку получит. Да, а раньше она мне так нравилась», — подлил масла в огонь третий.

Если просмотреть комментарии, то становится понятно, что поклонники фигурного катания хотят видеть на льду с российским флагом Сашу Трусову, Алену Косторную и Анну Щербакову. Алине Загитовой и Евгении Медведевой достается гораздо меньше народной любви.

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Напомним, осенью 2019 года Медведева выступила на канадском этапе Гран-при, где заняла пятое место, а потом на российском этапе, где ей досталось второе. Но эти результаты не позволили ей отобраться в финал, спортсменка пропустила его второй год подряд. В декабре Евгения выступила на чемпионате России в Красноярске, на котором после короткой программы заняла пятое место, но из-за поврежденного ботинка ей пришлось сняться с произвольной программы. Добавим, что сейчас девушка тренируется в Канаде с зарубежными наставниками. Недавно она дала интервью нашему изданию о своей новой жизни.