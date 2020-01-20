НОВОСТИ

Рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби из-за дебоша в самолете

Артист ехал домой с курорта, чтобы возобновить лечение от пагубной зависимости.

Рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби из-за дебоша в самолете
Гуф нарушил правила поведения в самолете и застрял на чужбине. Фото: instagram.com/therealguf/

Скандальный отдых рэпера Гуфа в Таиланде закончился не очень хорошо. Сейчас 40-летний российский артист находится в полиции в ОАЭ. Как сообщает издание Super.ru, мужчина летел обратно в Россию с пересадкой в Абу-Даби, но в первом самолете он устроил дебош, и был задержан в арабском аэропорту местными стражами порядка.

Похоже, что рэпера на курорте снова начались проблемы с наркотиками. Сначала он делал прямые эфиры в Instagram, во время которых вспоминал прошлое и угрожал своим недругам, потом и вовсе утопил телефон и остался без банковской карточки, которую якобы «проглотил» банкомат.

Сестра исполнителя Ольга и его директор отправились за Гуфом в Таиланд, чтобы вернуть его обратно. Родственники собирались положить рэпера в клинику, чтобы снова пролечить его от пагубной зависимости, но не смогли довезти до России. Сейчас, кроме здоровья артиста, им придется разбираться еще и с полицией.

Добавим, что оставшийся без телефона Гуф уже несколько дней не делает никаких постов и заявлений в соцсетях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГуфГуф новостидебошдебош в аэропортулечение от наркозависимостиНовости googleОАЭрэпер Гуф
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби из-за дебоша в самолете
Интересно?
Поделись с друзьями: