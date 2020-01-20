Рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби из-за дебоша в самолете

Скандальный отдых рэпера Гуфа в Таиланде закончился не очень хорошо. Сейчас 40-летний российский артист находится в полиции в ОАЭ. Как сообщает издание Super.ru, мужчина летел обратно в Россию с пересадкой в Абу-Даби, но в первом самолете он устроил дебош, и был задержан в арабском аэропорту местными стражами порядка.

Похоже, что рэпера на курорте снова начались проблемы с наркотиками. Сначала он делал прямые эфиры в Instagram, во время которых вспоминал прошлое и угрожал своим недругам, потом и вовсе утопил телефон и остался без банковской карточки, которую якобы «проглотил» банкомат.

Сестра исполнителя Ольга и его директор отправились за Гуфом в Таиланд, чтобы вернуть его обратно. Родственники собирались положить рэпера в клинику, чтобы снова пролечить его от пагубной зависимости, но не смогли довезти до России. Сейчас, кроме здоровья артиста, им придется разбираться еще и с полицией.

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Добавим, что оставшийся без телефона Гуф уже несколько дней не делает никаких постов и заявлений в соцсетях.