«Она предпочла богатство семье»: сестра обвинила Меган Маркл в жажде славы

И выразила сомнение в том, что принц Гарри и Меган будут по-настоящему счастливы.

Решение принца Гарри и Меган Маркл оставить свои королевские обязанности продолжает обсуждать весь мир. Больше всего критики достается герцогине, которую обвиняют в тотальном контроле мужа, разрушении британских традиций и ссоре со всеми близкими, включая отца – Томаса Маркла.

Следом за папой высказалась и сестра Меган – 54-летняя Саманта Маркл. По ее словам, вся эта история – огромное неуважение к королевским традициям, которая повлечет за собой последствия.

«Моя сестра прошлась по королевской семье как торнадо. Разрушила отношения Гарри с семьей, как раньше испортила свои собственные отношения с родственниками. А ведь Меган знала все социальные требования замужества с принцем. И она совершенно точно знала, что это повлечет за собой пристальное внимание в СМИ и обсуждение каждого ее шага. Ей следовало еще до свадьбы спросить себя, способна ли она вести себя в соответствии с этими требованиями», — раскритиковала Саманта свою сестру.

Саманта заявила, что вся королевская семья, включая Елизавету II, отнеслись к Меган по-доброму, а она отплатила им черной неблагодарностью.

«Королева в своем заявлении говорит, что она гордится тем, как Меган так быстро стала одной из семьи. Ее Величество пытается строить мосты. Было бы хорошо, если бы Меган могла сделать то же самое. Она могла бы выразить свою благодарность за доброту и королеве и принцу Чарльзу. Она могла бы сказать спасибо своему собственному отцу Томасу, который всегда заботился о Меган и платил за ее образование. Она могла бы поблагодарить своего первого мужа Тревора, который дал ей возможность сделать карьеру. Но моя сестра стала совершенно другим человеком, предпочтя богатство семье», — цитирует слова Саманты Маркл издание TheSun.

«Слова Ее Величества свидетельствуют о ее дипломатичности, а поведение Меган говорит об эгоистичности. Она говорит о токсичной королевской семье. Однако заставляет Гарри покинуть свою 93-летнюю бабушку, зная, какой это будет для всех стресс. Меган ругается с нашим отцом, у которого слабое сердце, а его теперь мучает пресса. Посмотрите, кто тут самый токсичный?» — резко говорит Саманта и отмечает, что запущенный в СМИ слух о расизме не имеет ничего общего с реальностью.

«Брак Меган и Гарри был символичен для этнического единства. Королевские особы приветствовали американку в своей жизни и культуре. Я никогда не слышала ничего расистского от Виндзоров в адрес моей сестры. Скорее всего Меган не выдержала постоянных сравнений с Кейт Миддлтон. Ее и принца Уильяма очень любят британцы. Они – икона британской монархии. Никто не в силах конкурировать с ними», — утверждает женщина.

Кроме того, Саманта выразила сомнение, что Меган решила переехать в Канаду, чтобы жить тихо и спокойно как молодая мать.

«Меган была актрисой кабельного телевидения, когда встретила Гарри. И благодаря его имени она получила всемирную известность. Она хочет быть звездой, блистать на красных дорожках, поэтому изо всех сил пытается подружиться с Джорджем Клуни, заключить сделку с Disney, приобщиться к журналу Vogue. Ее влечет Голливуд!

Конечно, Меган заботится об Арчи, но я беспокоюсь о его будущем. Кажется, никто особенно не задумывался о его кузенах Джордже, Шарлотте и Луи и о том, как часто он будет их видеть. Гарри поставил Меган выше своего брата, отца и бабушки. Лишил свой дом фундамента.

Я боюсь, что Меган и Гарри никогда не найдут настоящего счастья. Они не смогли найти удовлетворения в королевской семье, смогут ли они отыскать его вдали от них?» — сомневается старшая из сестер Маркл, у которой на обложке в Фейсбуке стоит насмешливый шарж на Меган и Гарри, на котором герцог и герцогиня в домашней одежде пьют пиво в убогой квартире.

Обвинив Меган в жажде славы и влияния, Саманта похвалила сестру за то, что они решили зарабатывать деньги самостоятельно и вернуть 3 миллиона фунтов стерлингов за ремонт резиденции.

«Возможно, она еще загладит свою вину, извинившись. Хотелось бы увидеть искренность и достоинство Меган. Я люблю свою сестру, но мне не нравится тот человек, которым она стала», — заключила Саманта Маркл.

Ранее отец герцогини Сассекской, 75-летний Томас Маркл, заявил, что он готов выступить против собственной дочери в суде. Томас хочет поддержать издание, с которым судится Меган и принц Гарри, обвиняя журналистов в манипуляции.