Суд приговорил Бочкареву к штрафу за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы вынес приговор 39-летней актрисе Наталье Бочкаревой. 20 января знаменитость приехала в зал заседаний, чтобы услышать приговор по делу о хранении запрещенных веществ. Ранее известная по роли Даши Букиной актриса уже лишилась прав за отказ от медицинского освидетельствования практически на 2 года и должна будет выплатить штраф.

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Штрафом же завершилось и дело по другой статье. Суд приговорил Бочкареву к выплате 30 тысяч рублей, как и рекомендовали ранее сотрудники правоохранительных органов. В процессе представители закона также озвучили, что в анализах крови знаменитости не было обнаружено следов опасных препаратов. Следы наркотического вещества силовики зафиксировали на купюрах, которые были найдены и изъяты у Бочкаревой после задержания. Номинал по постановлению исполнительного органа власти будет уничтожен с помощью шредера, отмечает агентство «Москва».

Напомним, дело рассматривалось по статье «Незаконный оборот наркотиков». До 20 января Бочкарева находилась под подпиской о невыезде.