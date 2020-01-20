В Красноярском крае следователи пользуются услугами экстрасенсов

В раскрытии преступлений все средства хороши, считают в местном управлении СКР.

Когда привычные методы не помогают раскрыть преступление, красноярские следователи прибегают к нетрадиционным решениям. В частности, пользуются услугами экстрасенсов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал руководитель управления криминалистики регионального главка СК РФ Артем Кротов.

«Все инструменты хороши для раскрытия преступления… Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо. У нас в центральном аппарате есть взаимодействие с институтом прикладной психологии», — цитирует сыщика РИА Новости.

Кроме людей с особыми способностями, следователи освоили и высокие технологии. Например, они запрашиваю снимки со спутников, когда дело касается недвижимости или, скажем, незаконной вырубки леса.

больше по теме Смерть юного парня: экстрасенсы попытаются разгадать неординарное преступление Точную причину смерти Антона Егорова до сих пор никто не знает.

Такие разносторонние методы привели к тому, что раскрываемость убийств в регионе повысилась до 91%, а изнасилования раскрываются практически все до единого.

Вот вам и «Битва экстрасенсов»!