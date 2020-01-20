НОВОСТИ

В Красноярском крае следователи пользуются услугами экстрасенсов

В раскрытии преступлений все средства хороши, считают в местном управлении СКР.

В Красноярском крае следователи пользуются услугами экстрасенсов
Все методы хороши, если они помогают найти преступника. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Когда привычные методы не помогают раскрыть преступление, красноярские следователи прибегают к нетрадиционным решениям. В частности, пользуются услугами экстрасенсов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал руководитель управления криминалистики регионального главка СК РФ Артем Кротов.

«Все инструменты хороши для раскрытия преступления… Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо. У нас в центральном аппарате есть взаимодействие с институтом прикладной психологии», — цитирует сыщика РИА Новости.

Кроме людей с особыми способностями, следователи освоили и высокие технологии. Например, они запрашиваю снимки со спутников, когда дело касается недвижимости или, скажем, незаконной вырубки леса.

Такие разносторонние методы привели к тому, что раскрываемость убийств в регионе повысилась до 91%, а изнасилования раскрываются практически все до единого.

Вот вам и «Битва экстрасенсов»!

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

КрасноярскКрасноярский крайНовости googleпреступленияПрограмма "Битва экстрасенсов"следственный комитетследствиеэкстрасенсы
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Красноярском крае следователи пользуются услугами экстрасенсов
Интересно?
Поделись с друзьями: