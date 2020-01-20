«Принц Арчи совершит революцию»: экстрасенс Кинжинов рассказал о будущем сына Маркл

Спустя 11 дней после отказа герцогов Сассекских от королевских привилегий, королева Елизавета II, наконец, выпустила официальное решение по этому делу. Младшего внука с женой лишают королевских титулов, но оставляют звание герцога и герцогини. Кроме того, Гарри и Меган должны будут вернуть в британскую казну 3 миллиона долларов, потраченных на ремонт их резиденции.

Экстрасенс Александр Кинжинов, финалист шоу «Битва экстрасенсов» и таролог рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в семье Меган Маркл и принца Гарри после их отъезда в Канаду.

Остается непонятным, сможет ли Гарри и его сын принц Арчи в будущем претендовать на престол. По словам экстрасенса Кинжинова, карты показывают, что принц Арчи все-таки придет к власти, но не через правонаследование, а с помощью активного участия в политической жизни страны.

«Не хочется употреблять термины «революция» или «революционер», но именно что-то подобное показывают карты. Но все это – в далеком будущем, в то время, когда Арчи уже отметит свое тридцатилетие. Вижу в нем дух диктатора, революционера. Но, опять же, в будущем. До того времени, пока его не потянет в политику, вижу Арчи, как человека духовного, творческого, судьба его будет складываться неплохо. Но все мы прекрасно помним об одном известном деятеле прошлого века, который должен был стать художником, а не диктатором, развязавшим одну из самых страшных войн в истории», — рассказал Кинжинов порталу Teleprogramma.pro.

Ранее мы публиковали интервью с подругой Меган Маркл, которая рассказала, что герцогиня счастлива сбежать из дворца. Жена принца Гарри назвала обстановку в королевской семье токсичной и заявила, что только теперь может дышать свободно.

А также мы сообщали, что думает обо всей этой истории Крессида Бонас – бывшая девушка принца Гарри, с которой он встречался два года. С их расставания прошло уже 6 лет, но экс-возлюбленную младшего внука королевы до сих пор спрашивают о нем.