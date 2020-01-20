Традиция такая: Сергей Жуков на месяц увез семью в Китай и Таиланд

Музыкант признался, что только солнечные ванны помогают ему, жене и детям восстановить силы перед очередным рабочим сезоном.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков на месяц увез семью в отпуск. Отдыхать чета планирует сразу в двух местах – в Китае и Таиланде. В беседе с журналистом Teleprogramma.pro артист рассказал, что отдых подобного рода стал для семьи традицией: солнечные ванны, теплые бассейны и невероятные виды помогают музыканту отдохнуть, а детям – набраться сил перед учебным годом. Вернуться в столицу Жуков планирует лишь к середине февраля.

Больше всего сам Жуков и его близкие обожают остров Самуи, однако на фаворите они предпочитают не останавливаться, ведь малыши должны посмотреть как можно больше живописных мест.

«В Гонконге, например, мы посетили много экскурсий и, конечно, максимально старались прочувствовать город. Запомнились местные достопримечательности и парки, Большой Будда, высочайшая точка острова Гонконга «Пик Виктории», с которого открывается потрясающая панорама города. Детей больше всего впечатлила канатная дорога со стеклянным полом, даже мне местами было страшно», – поведал он.

По возвращении Жуков вместе с супругой Региной Бурд планируют продолжить работу над кондитерскими. На «сладкий» бизнес Сергей и его жена возлагают большие надежды – чтобы контролировать процесс, они купили рядом с самой точкой элитную квартиру. Теперь булочек от Жукова ждут и некоторые коллеги по цеху – блогеры Ида Галич и Мария Миногарова.