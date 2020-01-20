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Извинился и умер: в США скончался популярный певец

Исполнитель Дэвид Олни почувствовал себя плохо во время исполнения песни.

Извинился и умер: в США скончался популярный певец
Дэвид Олни. Фото: davidolney.com

Внезапная смерть прямо во время концерта настигла американского певца Дэвида Олни. Как сообщает издание Variety, мужчина умер во время выступления на фестивале авторских песен в штате Флорида.

Концерт проходил в эту субботу, 18 января. 71-летний певец сидел на стуле и внезапно почувствовал себя плохо. К сожалению, его коллеги по сцене и зрители сначала решили, что Олни просто переутомился и поэтому решил присесть и отдохнуть, так что драгоценное время было потеряно.

Как рассказывали очевидцы уже после происшествия, музыкант почувствовал недомогание во время исполнения одной из песен, после чего он извинился и покинул сцену, сев на свой последний в этой жизни стул.

Олни нашли без сознания, с опрокинутой головой, музыканты тут же вызвали службу спасения и постарались привести в чувство Дэвида, но тот уже был мертв. О причинах смерти артиста пока ничего неизвестно.

Напомним, 19 января скончался бывший участник популярной команды КВН «Городъ Пятигорскъ» Тимур Гайдуков. Мужчине было 36 лет, последние из которых он боролся с раком.

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Извинился и умер: в США скончался популярный певец
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