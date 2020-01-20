Извинился и умер: в США скончался популярный певец

Исполнитель Дэвид Олни почувствовал себя плохо во время исполнения песни.

Внезапная смерть прямо во время концерта настигла американского певца Дэвида Олни. Как сообщает издание Variety, мужчина умер во время выступления на фестивале авторских песен в штате Флорида.

Концерт проходил в эту субботу, 18 января. 71-летний певец сидел на стуле и внезапно почувствовал себя плохо. К сожалению, его коллеги по сцене и зрители сначала решили, что Олни просто переутомился и поэтому решил присесть и отдохнуть, так что драгоценное время было потеряно.

Как рассказывали очевидцы уже после происшествия, музыкант почувствовал недомогание во время исполнения одной из песен, после чего он извинился и покинул сцену, сев на свой последний в этой жизни стул.

Олни нашли без сознания, с опрокинутой головой, музыканты тут же вызвали службу спасения и постарались привести в чувство Дэвида, но тот уже был мертв. О причинах смерти артиста пока ничего неизвестно.

Напомним, 19 января скончался бывший участник популярной команды КВН «Городъ Пятигорскъ» Тимур Гайдуков. Мужчине было 36 лет, последние из которых он боролся с раком.