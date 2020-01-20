СМИ сообщили о пропаже 16-летнего сына Андрея Кончаловского

По слухам, 82-летний режиссер вынужден был обратиться в полицию, чтобы отыскать Петра.

Журналисты сообщили о пропаже 16-летнего сына Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Петра. По слухам, накануне, 19 января, молодой человек ушел из родительского дома, чтобы весело провести время с друзьями. После полуночи же молодой человек под родительское крыло не вернулся. Взволнованные родители стали звонить отпрыску на мобильный телефон, но тот оказался отключен.

Telegram-канал Baza отмечает, что после ряда безуспешных попыток отыскать сына самостоятельно обеспокоенный Кончаловский обратился в правоохранительные органы с заявлением. Поиском молодого человека занялись следователи Одинцовского района.

Спустя несколько часов юношу отыскали – все это время он преспокойно спал в гостевом доме. На вопросы о своем пребывании Петр, по неподтвержденным данным, ответил, что вернулся домой не вполне трезвым. Испугавшись строгих родительских взглядов, молодой человек решил привести себя в порядок, а затем вернуться в хорошем расположении духа.

Пока что ни сам Кончаловский, ни его супруга Юлия Высоцкая появившуюся информацию не прокомментировали. О Петре пара также старается не распространяться – известно, что в августе минувшего года юноша собирался поступать на архитектора.