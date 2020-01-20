«Если господь меня возьмет к себе, то все нормально»: Клюев два года борется с онкологией

Как отметил актер, он прожил большую и интересную жизнь, поэтому смерти не боится.

Актер Борис Клюев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что уже два года борется с онкологическим заболеванием – раком легкого. При этом он сохраняет оптимизм и верит в успешное лечение.

«Я всегда был физически сильным человеком. До 65 лет я поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис. И когда почувствовал боли в легком, что-то закололо, то не обратил даже внимания. Оказалось, что я два месяца ходил с двусторонним воспалением. Температура все время поднималась. Сделал рентген, и мне сказали, что у меня серьезная болезнь», — сказал 75-летний актер.

По словам звезды сериала «Воронины», сейчас он находится в хорошей физической форме, работает. Актер не намерен сдаваться.

«Я лечусь и буду лечиться, пока это будет приносить результат. Я спокойно отношусь к любому варианту развития событий. Я прожил большую жизнь, интересную. Если господь меня возьмет к себе, то все нормально. Болезнь серьезная, но сейчас все это лечится. Надеюсь, что организм не подведет меня», — сказал актер.