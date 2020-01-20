«Хороша и естественна»: Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вернулась к работе после операции по удалению имплантов. Недавно она появилась на съемках передачи «Звезды сошлись» на НТВ и обнародовала новый снимок с площадки. На нем знаменитость предстала в эффектном красном брючном костюме, который выгодно подчеркивает ее стройность.

«Начались трудовые будни», — проинформировала она фолловеров и поставила геометку «Телецентр Останкино».

Подписчики, в свою очередь, поспешили поздравить Леру с возвращением в кадр. Некоторые отметили, что после пережитого испытания Кудрявцева выглядит превосходно.

«Даже помолодела», «Выглядите на все 100, даже краше, чем раньше», «Хороша и теперь естественна», — озвучили они свои соображения.

Однако нашлись и те, кто не смог удержаться от язвительных реплик. Так, один из комментирующих спросил, ждать ли аудитории «платьев с декольте».

Сама Лера, впрочем, на выпады реагировать не стала. Она поведала, что в скором времени намерена организовать прямой эфир с хирургом, который провел операцию по удалению имплантов. Специалист проведет ликбез на соответствующую тему.