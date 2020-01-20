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«Он месяц не дожил до 24-летия»: Клюев рассказал о смерти единственного сына

Как отметил актер, он до сих пор не верит, что причиной ухода из жизни молодого человека стала сердечная недостаточность.

«Он месяц не дожил до 24-летия»: Клюев рассказал о смерти единственного сына
Клюев потерял единственного сына/http://globallookpress.com/

Актер Борис Клюев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о потере единственного сына. Это случилось в 1993 году. Официально причиной смерти 23-летнего молодого человека стала сердечная недостаточность. Сын Алексей родился у звезды сериала «Воронины» в первом браке. С женой вскоре после рождения ребенка актер развелся.

«Он месяц не дожил до 24-летия. Это, конечно, удобная фраза со стороны врачей – сердечная недостаточность. Я в это не верю. Сын занимался карате, спортом, был очень физически развитым и здоровым парнем. Что это было? Я не знаю. Не хочу говорить о том, чего не знаю», — отметил Борис Клюев.

При этом актер признал, что мало общался со своим сыном при его жизни. У него существовали некие договоренности с первой женой, что он не будет часто видеться с сыном.

«Конечно, все это непонятные и нелогичные истории. Нам, людям, порой трудно их анализировать. Хотя, может, и благо, что мы не общались с Алексеем. Может, от чего-то худшего это все меня уберегло», — философски порассуждал актер.

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Тэги:

Алексей КлюевБорис КлюевПрограмма "Судьба человека"
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«Он месяц не дожил до 24-летия»: Клюев рассказал о смерти единственного сына
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