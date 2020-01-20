Борис Клюев с третьей женой так и не завел детей за 45 лет совместной жизни

По словам актера, у его супруги были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего она не смогла стать матерью.

Актер Борис Клюев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей третьей жене Виктории. За 45 лет совместной жизни у них так и не появилось совместных детей. Также он вспомнил их историю знакомства.

«Она из мира спорта, легкоатлетка. Бегала 800 и 1500 метров. Однажды я приехал на день рождения к своему приятелю. За столом увидел женщину, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Она соответствовала тому, о чем я всегда мечтал. У нее изумрудные глаза, скулы, которые я обожаю. Она была очень стройной. Удивительные руки, на которые я обратил внимание. А когда она встала из-за стола, то я увидел ее ноги. Они у нее просто изумительные. Я дарил ей цветы, водил на интересные встречи. Однажды привел на свой спектакль и забыл текст, так разволновался», — вспомнил актер.

Клюев признался, что супруга ради него бросила предыдущего мужа.

«Она развелась ради меня. Первое время нам было очень тяжело, негде было жить. Спали на раскладушке вдвоем. Ей было очень тяжело. У нас были ночные компании. Она все-таки привыкла к другому режиму, однако терпела меня. У нее есть хорошее человеческое качество. Она никогда не перекладывает свои трудности на других. Она все сделала сама, мне ни о чем не говорила о разводе. После «Трех мушкетеров», где я сыграл Росшфора, на меня обрушилась слава. Жена тихо переносила все эти ночные звонки от поклонниц», — заявил Клюев.

К сожалению, как сказал актер, Бог не дал им совместных детей.