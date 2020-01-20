«Брак не может ничему научить»: Клюев объяснил, почему расстался с первой женой

Актер Борис Клюев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой супруге Наталье. Вместе они были всего несколько лет, после чего расстались. От этих отношений у актера родился сын Алексей, который ушел из жизни в 23 года.

«Брак не может ничему научить, это иллюзия. Была такая ситуация, что моя первая жена забеременела. И я был вынужден жениться. Такой брак не мог просуществовать долго. Мы вскоре развелись. Я всю жизнь испытывал отсутствие отца в своей жизни. Если бы отец был жив, то он уберег от многих вещей, которые я сделал, не зная последствий. Я об этой свадьбе потом, конечно, жалел», — заметил актер.

Интересно, что после смерти отца актер запрещал своей матери выходить замуж. Ему был неприятен любой мужчина около родительницы.

«Мама осталась вдовой в 29 лет, и я запретил ей выходить замуж. Ее поколение пережило ужасную жизнь. Война, послевоенная разруха. Это все отнимало у женщин все силы, которые должны были быть на мужских плечах. Я сейчас очень жалею, что так поступил», — сказал Борис Клюев.

Как отметил актер, его мама всегда мечтала, чтобы сын стал народным артистом.