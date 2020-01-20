Борис Клюев вспомнил отца, который ушел из жизни в 36 лет

Актер Борис Клюев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем отце известном в середине прошлого века актере Владимире Клюеве. Он ушел из жизни, когда будущей звезде было всего четыре годика. Актер умер в возрасте 36 лет.

«Папа был гениальным артистом. Но у него с детства были проблемы с сердцем. Будучи маленьким, он простудился, и осложнение пошло на сердце. Он с этим так и жил долгие годы. У него был белый билет. Он мог не идти на фронт во время войны, но он хотел защищать родину от врагов. Они все тогда пошли в ополчение, у кого были белые билеты. Они считали своим долгом воевать за родину», — отметил актер.

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Как сказал Борис Клюев, сам он вообще-то мечтал в детстве стать моряком.

«Кто-то мне сказал: «Как тебе пойдет морская форма». Я и мечтал об этой форме. Но его величество случай все поменял. К нам в школу пришла актриса Клавдия Половикова. Она поставила спектакль, в котором я сыграл одну из главных ролей. После этого я впервые я узнал, что такое слава. Меня в школьный буфет пропускали без очереди», — заметил Борис Клюев.

При этом он признался, что плохо учился в школе.