Бизнесмен из Петербурга позвал замуж 55-летнюю Азизу

55-летняя Азиза в скором времени может впервые выйти замуж. Об этом сама исполнительница рассказала журналистам. Она поведала, что в течение жизни многие мужчины делали ей предложение, однако ни на одно из них согласием она так и не ответила. Однако недавно бывший возлюбленный, бизнесмен из Санкт-Петербурга Александр Бродолин предпринял вторую попытку «окольцевать» знаменитость.

Изданию Starhit Азиза рассказала, что сегодня Бродолин, несмотря на недавние отношения Азизы с композитором Олегом Бескровным, вновь сделал ей предложение. Когда же она озвучила мужчине, что они остаются друзьями, тот ответил категоричным отказом. Сама Азиза призналась: она по-прежнему не уверена, что хочет связать себя узами брака с кем-то, но к Александру она испытывает сильные чувства.

«Я, конечно, очень этого человека люблю, даже не как женщина мужчину, а как-то иначе. Мы связаны каким-то тесным и незримым контактом. За 10 лет видели столько горя и радости, это нас объединило», — поделилась подробностями она.