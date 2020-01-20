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Бизнесмен из Петербурга позвал замуж 55-летнюю Азизу

Этот брак может стать первым для исполнительницы.

Бизнесмен из Петербурга позвал замуж 55-летнюю Азизу
Певица Азиза. Фото: КП/Глуз Александр

55-летняя Азиза в скором времени может впервые выйти замуж. Об этом сама исполнительница рассказала журналистам. Она поведала, что в течение жизни многие мужчины делали ей предложение, однако ни на одно из них согласием она так и не ответила. Однако недавно бывший возлюбленный, бизнесмен из Санкт-Петербурга Александр Бродолин предпринял вторую попытку «окольцевать» знаменитость.

Изданию Starhit Азиза рассказала, что сегодня Бродолин, несмотря на недавние отношения Азизы с композитором Олегом Бескровным, вновь сделал ей предложение. Когда же она озвучила мужчине, что они остаются друзьями, тот ответил категоричным отказом. Сама Азиза призналась: она по-прежнему не уверена, что хочет связать себя узами брака с кем-то, но к Александру она испытывает сильные чувства.

«Я, конечно, очень этого человека люблю, даже не как женщина мужчину, а как-то иначе. Мы связаны каким-то тесным и незримым контактом. За 10 лет видели столько горя и радости, это нас объединило», — поделилась подробностями она.

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Бизнесмен из Петербурга позвал замуж 55-летнюю Азизу
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