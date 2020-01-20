«Нравится Собчак»: дочь Пескова не исключила, что пойдет по стопам ведущей

Лиза учится на дипломата и мечтает о политической карьере.

Елизавета, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, связывает свое будущее с общественно-политической карьерой. Сейчас 21-летняя девушка учится в магистратуре МГИМО на факультете международных отношений. Она не исключает даже такой возможности, что станет когда-нибудь президентом страны.

«Время покажет. Я не могу делать таких заявлений, это было бы неправильно с моей стороны, но посмотрим. Может быть, у меня появится такое желание в будущем. На сегодняшний день это не является моей мечтой», — сказала она Forbes.

На современной политической арене она смогла выделить две фигуры, обе они оказались женскими.

«Мне импонирует Иванка Трамп, очень нравится Собчак (Ксения, — прим. автора). Она исключительно образованная умная женщина. Я знаю, что многие нас сравнивали, говорили, что я начинающая Собчак», — заявила Лиза.

Сама Пескова не видит никакого сходства со светской львицей. Единственная точка соприкосновения – они обе являются дочерями известных политических деятелей.