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Историк назвал выход «Нового папы» выгодным имиджевым решением для папы Римского

Второй сезон сериала стартовал для российских зрителей 11 января.

Историк назвал выход «Нового папы» выгодным имиджевым решением для папы Римского
Кадр из сериала «Новый папа»

Историк Алексей Гайдуков назвал выход второго сезона сериала «Новый папа» канала HBO имиджево выгодным для католической церкви и папы Римского. Напомним, продолжение ленты итальянский режиссер Пауло Соррентино запустил после невероятного успеха первой части – открытый финал позволил специалисту развить собственную мысль. В новом сезоне зритель увидит еще больше отсылок к современному миру.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro специалист отметил – в сериале, как и в любой выдуманной Вселенной, существуют вещи, которые не могут быть реализованы в реальной жизни. Так, сегодня папой не может стать женщина, человек младше 50 лет, а также американец. Были и частично совпавшие в сериале и истории эпизоды, когда у власти было два папы, однако это, отмечает Гайдуков, скорее, демонстрирует изъяны рабочей системы.

Важно отметить тот факт, что первый сезон «Молодого папы» снимался в специально воссозданных для этого декорациях. «Нового папу» Ватикан позволил снимать в реальных условиях и даже предоставил для этого Собор Святого Петра. Историк подчеркнул – в этом усматривается выгодный имиджевый ход, ведь нынешний папа Франциск – лицо публичное, а значит, церкви выгодно, чтобы общество знало о нем и его действиях как можно больше.

«Это элемент какого-то пиара. Нынешний папа, Франциск, стоит на популистских позициях, поэтому повышение уровня информированности и представление его в Ватикане, в папской курии – это очень важная задача. И хотя, как я сказал, это некий пародийный сериал, позитивные моменты там все же есть», — подчеркнул он.

Cправка Teleprogramma.pro

Гайдуков Алексей Викторович  — доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. Герцена, автор множества научных публикаций, член Российского объединения исследователей религии (РОИР) (с 2007 г.). Опыт работы — 23 года.

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Историк назвал выход «Нового папы» выгодным имиджевым решением для папы Римского
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