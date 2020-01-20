Историк назвал выход «Нового папы» выгодным имиджевым решением для папы Римского

Историк Алексей Гайдуков назвал выход второго сезона сериала «Новый папа» канала HBO имиджево выгодным для католической церкви и папы Римского. Напомним, продолжение ленты итальянский режиссер Пауло Соррентино запустил после невероятного успеха первой части – открытый финал позволил специалисту развить собственную мысль. В новом сезоне зритель увидит еще больше отсылок к современному миру.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro специалист отметил – в сериале, как и в любой выдуманной Вселенной, существуют вещи, которые не могут быть реализованы в реальной жизни. Так, сегодня папой не может стать женщина, человек младше 50 лет, а также американец. Были и частично совпавшие в сериале и истории эпизоды, когда у власти было два папы, однако это, отмечает Гайдуков, скорее, демонстрирует изъяны рабочей системы.

Важно отметить тот факт, что первый сезон «Молодого папы» снимался в специально воссозданных для этого декорациях. «Нового папу» Ватикан позволил снимать в реальных условиях и даже предоставил для этого Собор Святого Петра. Историк подчеркнул – в этом усматривается выгодный имиджевый ход, ведь нынешний папа Франциск – лицо публичное, а значит, церкви выгодно, чтобы общество знало о нем и его действиях как можно больше.

«Это элемент какого-то пиара. Нынешний папа, Франциск, стоит на популистских позициях, поэтому повышение уровня информированности и представление его в Ватикане, в папской курии – это очень важная задача. И хотя, как я сказал, это некий пародийный сериал, позитивные моменты там все же есть», — подчеркнул он.

Cправка Teleprogramma.pro

Гайдуков Алексей Викторович — доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. Герцена, автор множества научных публикаций, член Российского объединения исследователей религии (РОИР) (с 2007 г.). Опыт работы — 23 года.