«Вам звонит Меган Маркл»: Канделаки назвала запоминающиеся моменты из «Нового Папы»

1 сентября 2019 года состоялась мировая премьера телесериала «Новый папа» итальянского режиссера Паоло Соррентино. В России многосерийный фильм стали показывать на сервисах «Амедиатека» и ivi с 11 января.

Драматический сериал является продолжением «Молодого папы». Главные роли в нем исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович.

На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 87 % со средней оценкой 7,72 из 10. Фильм в основном удостоился положительных отзывов критиков.

Российская журналистка Тина Канделаки тоже решила не оставаться в стороне и высказать свое мнение по поводу фильма.

«Невероятно крутой, полный иронии, самоиронии и постиронии сериал. Соррентино ни на йоту не утратил ни вкуса, ни чувства времени, ни такта. Одна только музыка в этом сериале стоит дорогого», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Самым гениальным моментом ведущая назвала кадр с уговорами героя Джона Малковича стать новым папой. «В момент, когда он смотрит в окно, дворецкий говорит ему: «Вам снова звонит Меган Маркл. Она не знает, что ей надеть», — процитировала Тина.

Канделаки привела в пример еще одну забавную сцену, в которой герой Джона Малковича перечисляет своих любимых артистов, включая, кстати, Мэрилина Мэнсона. «Его спрашивают: «А как вам Джон Малкович?» «Вот Джон Малкович мне категорически не нравится», — отвечает Джон Малкович. Просто блеск», — написала телеведущая.