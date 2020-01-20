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Чернышев с дочерью Заворотнюк появился в храме поселка Крекшино

Они набрали святой воды и уехали на машине.

Чернышев с дочерью Заворотнюк появился в храме поселка Крекшино
Чернышев побывал в храме/http://globallookpress.com/

Знакомый семьи актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, рассказал, что мужа звезды, фигуриста Петра Чернышева, и дочь Анну видели в храме поселка Крекшино.

Как отметил знакомый, на утренней службе их не было. Однако в храме в течение всего дня разливали святую воду. После службы они приехали на машине, чтобы не привлекать излишнего внимания к своим персонам. Долго в храме Петр Чернышев и Анна Заворотнюк не задержались. Они уехали домой, набрав святой воды. Отметим, что живут они всего в десяти минутах ходьбы от храма.

Также знакомый семьи Заворотнюк опроверг информацию, что якобы актриса уезжала с мужем на отдых в Таиланд. По его словам — это стопроцентная утка, которая была зачем-то запущена в СМИ.

Как отметил знакомый, сейчас Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву точно не до отпуска. Кроме того, он добавил, что слухи, будто бы болезнь придумана ради пиара, не заслуживают обсуждения. Как добавил знакомый, родные надеются, что все отстанут от семейства в этот непростой момент и перестанут задавать лишние вопросы, сообщает «Комсомольская правда».

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Анастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкКрекшиноПетр Чернышев
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Чернышев с дочерью Заворотнюк появился в храме поселка Крекшино
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