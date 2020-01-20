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Ему было 36 лет: скончавшийся от лейкемии экс-участник КВН был уверен в выздоровлении

Тимур Гайдуков активно делился с окружающими подробностями о своем состоянии и надеялся победить болезнь.

Ему было 36 лет: скончавшийся от лейкемии экс-участник КВН был уверен в выздоровлении
Экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. Фото: ютуб

Скончавшийся от рака крови экс-участник КВН Тимур Гайдуков был уверен в собственном выздоровлении. 36-летний юморист активно делился с окружающими подробностями своей болезни.

Так, за год до смерти Тимур стал героем передачи «Ведущий Сергей Берлизов» на YouTube. Тогда он отмечал, что первая мысль после озвученного диагноза была посвящена его семье.

«Я был уверен, что мы победим по-любому. Самое главное здесь — не унывать, хоть это и очень тяжело», — кратко сказал он.

Гайдуков также рассказал, что как только о его ситуации узнали друзья и дальние родственники, они стали активно ему звонить и предлагать всевозможную помощь. За участие в его судьбе Тимур был очень благодарен окружающим. Самым же тяжелым периодом для себя Гайдуков назвал первый месяц после постановки диагноза.

«Тяжело, когда ты с этим борешься мысленно. Жизнь по-другому теперь идет. В первый месяц ты сдаешь очень много анализов, каждый день проходят процедуры. Просыпаешься в 6 или 7 утра, готовишься, надеешься и веришь, что показатели будут хорошие. Все зависит от твоего настроения», — подчеркнул он.

Напомним, Тимура Гайдукова не стало 19 января. Юморист боролся с раком крови больше года. Все это время друзья Тимура собирали на его лечение деньги.

Неделю назад Тимур рассказал в Instagram, что большую часть нужной суммы помог ему закрыть неизвестный добродетель — он перечислил 1 миллион 600 тысяч рублей.

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Тэги:

болезньКВНрак кровисмертьТимур Гайдуков
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Ему было 36 лет: скончавшийся от лейкемии экс-участник КВН был уверен в выздоровлении
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