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Анастасию Волочкову с днем рождения первыми поздравили работники

Балерина разместила трогательное видео на своей страничке в соцсетях.

Анастасию Волочкову с днем рождения первыми поздравили работники
Волочковой исполнилось 44 года/http://globallookpress.com/

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram показала, как прислуга поздравила ее с днем рождения. Балерине 20 января исполнилось 44 года.

«Вот как начался мой день рождения. Вы просто с ума сошли что ли», — говорит она сотрудникам. Танцовщице работники ее дома подарили цветы. Интересно, что этот факт так растрогал танцовщицу, что она разрыдалась.

Отметим, что несколько дней назад Анастасия Волочкова вернулась с отдыха в Таиланде. Она весело проводила время в обществе своего любимого мужчины. Его личность она не раскрывает вот уже второй год. Кстати, танцовщица ранее говорила, что не брала обратные билеты. Однако, как видно, ее отпуск не затянулся.

Сразу после возвращения на родину звезда тепло поздравила композитора Игоря Николаева с шестидесятилетием. Она поблагодарила его за композицию «Балерина». Как отметила Анастасия Волочкова, это песня сыграла знаковую роль в ее судьбе.

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Тэги:

Анастасия Волочковадень рожденияИгорь Николаев
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Анастасию Волочкову с днем рождения первыми поздравили работники
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