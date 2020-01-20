«Другого способа не было»: принц Гарри объяснил отказ от королевского титула

Принц Гарри объяснил отказ от королевского титула отсутствием альтернатив. Соответствующее заявление внук Елизаветы сделал на официальном ужине в Лондоне. Герцог Сассекский вышел к трибуне и попросил внести официальные ремарки в уже имеющуюся информацию о ситуации.

Гарри еще раз подчеркнул, что изначально они с Меган рассчитывали продолжать служить королеве, но отказаться от финансирования, однако осуществить это оказалось невозможно, из-за чего герцоги вынуждены были сложить с себя полномочия полностью. Гарри признал, что испытывает «великую печаль» по итогу случившегося, но изменить что-то не представляется возможным, отмечается в официальном Instagram супругов.

«После такого количества лет испытаний было так много месяцев переговоров, и я знаю, что не всегда все делал правильно, но в этой ситуации другого способа действительно не было», — акцентировал внимание спикер.

В завершение своей речи Гарри подчеркнул, что несмотря на изменение статуса и перемену в местоположении, он всегда будет любить Великобританию.

Напомним, в начале января Гарри и Меган заявили о своем желании выйти из состава королевской семьи. Тогда СМИ писали, что решение не было согласовано супругами ни с принцами Уильямом и Чарльзом, ни с самой королевой. Позже Елизавета заявила, что готова помочь внуку и принимает его решение. Апогеем стало лишение Гарри и Меган титулов, а также требование выплатить 3 миллиона долларов за ремонт своей резиденции.