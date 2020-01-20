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«Не было!»: Макаров «отказался» от нескольких жен

Артист честно рассказал о трудностях прошлых отношений.

«Не было!»: Макаров «отказался» от нескольких жен
Алексей Макаров. Кадр из программы "Однажды"

Сыну Любови Полищук, актеру Алексею Макарову, приписывают невероятное количество официальных и фактических браков. Только в «Википедии» на нем «числятся» три жены, с которыми он посетил ЗАГС, и две женщины, с которыми он якобы жил, но не был расписан. От одной из них, актрисы Виктории Богатыревой, у него есть девятилетняя дочь Варя.

На самом деле количество жен в его биографии гораздо скромнее, утверждает актер.

«Мой первый брак продолжался недели три. Два много пьющих незрелых подростка решили, что при помощи брака можно прекратить друг на друга орать и кидать друг в друга телефонные трубки. Заключили брак и ровно через три недели разъехались в разные стороны. При этом только через год нам пришло в голову пойти в ЗАГС и обратно все вернуть, как было», — рассказал актер в эфире программы «Однажды…» на НТВ.

Макаров не назвал имени первой жены, согласно данным «Википедии», ей являлась журналистка Мария Сперанская, 1963 года рождения.

Второй брак артиста продолжался около полутора лет, свою вторую жену он обозначил как «одна актриса», а желание жить вместе — как «на слабо друг друга взяли» и «похулиганили». Он опять не назвал имени супруги, сказав, что отношения они держали втайне. Скорее всего, это была Мария Миронова.

«Больше браков не было ни одного. Ни одного!» — подчеркнул он.

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Тэги:

Алексей МакаровЛюбовь ПолищукМария Миронова
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«Не было!»: Макаров «отказался» от нескольких жен
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