Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой

Певица Вера Брежнева в Instagram разместила серию фотографий со своего отдыха в Италии. Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой. Многие поклонники исполнительницы больше всего порадовались тому факту, что на страничке их любимой певицы снова стали появляться снимки с супругом.

Как отметила Вера, Италия для нее — удивительная страна. Там певица бродила с любимыми людьми по берегу моря и наслаждалась ласковым солнцем. Закончилась же неделя в горах. Вместе с мужем и дочкой они поднялись на вершину горы и наслаждались видами и погодой.

«Какой кайф — проводить время с пользой и с удовольствием! КПД — 10000%. Скоро начинается рабочий сезон, и нам есть, чем вас порадовать», — сказала исполнительница.

Отметим, что в прошлом году появились слухи, будто бы Константин Меладзе закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег, а с женой находится на грани развода. Сама Брежнева только смеялась над этой информацией.