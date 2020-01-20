НОВОСТИ

«Природа создала тебя безупречной»: Бузова в день рождения заговорила о совершенстве

Известной певице и телеведущей исполнилось 34 года.

«Природа создала тебя безупречной»: Бузова в день рождения заговорила о совершенстве
Бузова не забыла поздравить себя с днем рождения/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ольга Бузова в Instagram не забыла поздравить саму себя с днем рождения. Звезде отечественной эстрады исполнилось 34 года. Как сказала певица, у нее сейчас наступил в жизни такой возраст, когда она чувствует безусловную любовь к себе.

«Когда понимаешь, что природа создала тебе безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама всё доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаёшь», — заметила исполнительница.

Как уверена звезда, дальше ее жизнь будет еще лучше, чем сейчас. Также исполнительница поблагодарила своих родителей за жизнь. Все, чего она добилась и что имеет – благодаря им.

Напомним, что ранее Ольгу Бузову с днем рождения поздравила ее сестра Анна. Она разместила подборку совместных фотографий с родственницей. Судя по всему, ссора между сестрами, из-за которой она не общались чуть ли не целый год, осталась в прошлом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Бузовадень рожденияОльга Бузова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Природа создала тебя безупречной»: Бузова в день рождения заговорила о совершенстве
Интересно?
Поделись с друзьями: