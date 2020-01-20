«Природа создала тебя безупречной»: Бузова в день рождения заговорила о совершенстве

Телеведущая Ольга Бузова в Instagram не забыла поздравить саму себя с днем рождения. Звезде отечественной эстрады исполнилось 34 года. Как сказала певица, у нее сейчас наступил в жизни такой возраст, когда она чувствует безусловную любовь к себе.

«Когда понимаешь, что природа создала тебе безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама всё доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаёшь», — заметила исполнительница.

Как уверена звезда, дальше ее жизнь будет еще лучше, чем сейчас. Также исполнительница поблагодарила своих родителей за жизнь. Все, чего она добилась и что имеет – благодаря им.

Напомним, что ранее Ольгу Бузову с днем рождения поздравила ее сестра Анна. Она разместила подборку совместных фотографий с родственницей. Судя по всему, ссора между сестрами, из-за которой она не общались чуть ли не целый год, осталась в прошлом.