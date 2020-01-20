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Дмитрий Тарасов с нетерпением ждет получения Костенко маткапитала

Как сказал футболист, коллеги подшучивают над ним, что он станет скоро отцом-героем.

Дмитрий Тарасов с нетерпением ждет получения Костенко маткапитала
Тарасов ждет получения маткапитала женой/https://www.instagram.com/tarasov23/

Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram заявил, что с нетерпением ждет получения своей супругой, моделью Анастасией Костенко, материнского капитала. Как известно, девушка скоро подарит спортсмену дочь. У них уже есть один совместный ребенок. Футболист отметил, что над ним подшучивают друзья и коллеги. Они говорят, что скоро он станет отцом-героем.

Как подчеркнул футболист, он очень рад, что на фоне страшных новостей о военных конфликтах кто-то все-таки понимает: залог будущего — любовь и дети. Он сказал, что последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным.

«Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д. Для меня, как для жителя страны, важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», — заметил Дмитрий Тарасов.

Добавим, что сам футболист недавно был вынужден покинуть на время любимую жену и ребенка. Сейчас он находится на сборах с футбольным клубом «Рубин» из Казани. Возможно, в ближайшее время игрок заключит контракт с этой командой и продолжит карьеру в Татарстане.

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Тэги:

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовказаньНовости googleФК "Рубин"
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Дмитрий Тарасов с нетерпением ждет получения Костенко маткапитала
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