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«Боялся ее до судорог»: сын Полищук рассказал о непростых отношениях с матерью

Алексея Макарова, по его словам, долгое время воспитывала улица.

«Боялся ее до судорог»: сын Полищук рассказал о непростых отношениях с матерью
Алексей Макаров. Кадр из программы "Однажды..."

Сын Любови Полищук, актер Алексей Макаров, родился 16 февраля 1972 года в Омске. Когда его мать развелась с артистом омской филармонии Валерием Макаровым, мальчику было всего 4 года. Папа пил, а мама колесила по стране с гастролями — Алексея отдали в школу-интернат. Но из нее Алексей постоянно сбегал, поэтому воспитала его улица.

Артист не скрывает, что обижен на своих родителей.

«Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время выясняют отношения», — рассказал Алексей в программе «Однажды…» на НТВ.

Позже Любовь Полищук спохватилась и попыталась усмирить своего бурно развивающегося трудновоспитуемого сына. Но сделала она это по-своему: стала безудержно кричать на него за провинности.

«Когда она начинала орать, я боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая мне передалась», — признался актер.

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Алексей Макаровдети звездЛюбовь Полищук
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«Боялся ее до судорог»: сын Полищук рассказал о непростых отношениях с матерью
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