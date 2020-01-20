«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Разин вспомнил сына, который умер в 16 лет

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram посвятил трогательный пост своему сыну Александру. Напомним, что молодой человек скончался несколько лет назад от внезапной остановки сердца после осложнений из-за болезни. Ему на тот момент было всего 16 лет.

Как отметил продюсер, 20 января его сыну Александру исполнилось бы 19 лет. По словам продюсера, сын всегда был бодр, полон сил и надежд. Однако его сердце остановилось в одну секунду.

«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю. Я знаю, что очень много людей помнят Сашу, любят его, сострадают, помогают нам отбиваться от атак негодяев, которые нападают на нашу семью. Спасибо большое за то, что вы помните Сашу, что помните его доброту, чуткость», — сказал Андрей Разин.

Кроме того, он выразил особую благодарность одноклассникам Александра Разина и близким людям. Продюсер поблагодарил всех, кто был рядом с сыном все эти годы и окружал его заботой, теплотой и вниманием.