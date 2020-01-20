«Люблю и любим»: Май Абрикосов нашел вторую половинку

Как сказал бывший участник проекта «Дом-2», он живет в гармонии с самим собой.

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram заявил, что получил очередное «видео про душеньку». На опубликованной записи Абрикосов находится на шоу, которое сделало его знаменитым. При этом он заявляет, что не может там находиться, но обязательно обещает вернуться на проект.

Как сказал Абрикосов, сейчас он живет так, как ему нравится. Он не изображает из себя того, кем не является. Абрикосов живет в гармонии с самим собой.

«Люблю и любим. Видимо, мое мировоззрение разительно отличается от мировоззрения бывших коллег по «Дому-2» и некоторых знакомых, раз в их глазах я выгляжу сумасшедшим, странным, но мне не пристало ни перед кем оправдываться», — заявил он.

Как отметил Абрикосов, многих бывшими коллег и знакомых он считает потерявшимися в этом мире. Общаться с ними у него нет никакого желания, потому что у них совершенно разные интересы.

Напомним, что последние годы Май Абрикосов отошел от мира шоу-бизнеса. Он поселился в деревне. При этом Абрикосов рассказывает, что порой к нему приезжают журналисты с различных телеканалов. Они заманивают его в свои ток-шоу, однако он всегда отвечает отказом. Участвовать в этих шоу он пока не согласен даже за деньги.