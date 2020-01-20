«Подленько!»: Рому Жукова атаковали хейтеры за его уход от жены и детей

Прошло уже три года, как певец Рома Жуков оставил свою супругу Елену и шестерых детей в Москве и переехал в Сочи. Здесь он строит отношения с новой возлюбленной Ольгой. А в это время его бывшая благоверная еле сводит концы с концами.

больше по теме Шестерых детей Ромы Жукова выселяют из квартиры за долги Бывшая супруга музыканта не смогла потянуть ипотечный кредит.

Ранее стало известно, что Елену вместе с многочисленными отпрысками Жукова хотят выселить из двухкомнатной квартиры за долги. Рома обещал, что будет помогать с выплатой ипотечного кредита, который составляет около 100 тысяч рублей. Однако в какой-то момент прекратил поддержку.

После того, как эта информация прокатилась по СМИ, Жуков довольно дерзко отреагировал на нее. В своем блоге он опубликовал селфи с любовницей, подписав снимок: «Несмотря ни на что, только вперед!» И поставил хештег «любовь».

Некоторые подписчики не оставили в стороне этот выпад звезды, атаковав его аккаунт злобными комментариями.

«Ну да, только вперед! Зачем вам позади шестеро детей! Проще идти же вперед! Подленько!», «Что ты с этой мымрой фотографируешься? Кто она тебе? Она моль. Она никто. Вернись к жене и проси прощения!», «Старый дед», — можно увидеть в комментариях Instagram звезды.

Впрочем, нашлось немало и тех, кто просто пожелал музыканту счастья с новой возлюбленной и даже нашел их пару гармоничной.