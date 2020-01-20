«Мы к этому долго шли»: дочь Пескова рассказала о взаимоотношениях с Навкой

Дочь пресс-секретаря президента России, 21-летняя Лиза Пескова, призналась, что не сразу смогла наладить отношения с третьей женой отца — фигуристкой Татьяной Навкой. Однако сегодня они настоящие подруги, свою мачеху девушка зовет по имени – Таня.

«Я очень рада, что спустя 6 лет у нас с ней наконец-то настоящие искренние дружеские отношения. Мы к этому долго шли. Ко мне осознание многих вещей пришло в 20–21 год. Таня — это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет. Получилось так, что я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи — это друзья, прежде всего», — рассказала она в интервью журналу Forbes.

Девушка призналась, что с мамой не говорит о личной жизни. Единственный человек, которому она доверяет свои девичьи секреты, — это папа, Дмитрий Песков.

Ранее мы писали о неожиданном признании Лизы, она заявила, что в детстве боялась своего отца.