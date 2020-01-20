Башаров рассказал об отмене гастролей по восьми городам Украины

Актер Марат Башаров рассказал подробности неприятной ситуации, в которую угодили российские актеры. Они должны были выступать со спектаклями на Украине. Сергей Колесников и Лариса Удовина, а также продюсер Андрей Бутин не смогли попасть в страну, когда летели из Варшавы. Пограничники остановили российских артистов.

Как сказал Башаров, который также должен был вылетать на Украину, у них сорвались гастроли по восьми городам страны. Вместе с коллегами он должен был участвовать в постановке «Идея фикс». Ему позвонил Бутин и сообщил, что гастроли отменяются.

Как отметил актер, из-за всей этой ситуации особенно пострадали зрители. Многие узнали об отмене гастролей российских артистов буквально за двадцать минут до начала спектакля. Остается только предполагать, как были рассержены люди.

При этом актер сказал, что был шанс предупредить зрителей заранее. Организаторы уже за сутки знали, что спектакли не состоятся. Как считает актер, сделано это было намеренно. Теперь людям будет проблематично получить назад свои деньги, сообщает «РЕН-ТВ».