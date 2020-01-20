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«Папу очень боялась»: дочь Пескова сделала неожиданное признание

Лизу родители всю жизнь воспитывали в строгости.

«Папу очень боялась»: дочь Пескова сделала неожиданное признание
Лиза Пескова. Кадр из YouTube-канала Forbes.

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и внучка дипломата Владимира Солоцинского, воспитывалась в строгости. Детство она провела в интернате, в 18 лет родители прекратили давать ей деньги. А в интервью журналу Forbes она призналась, что в ранние годы испытывала страх перед своим знаменитым отцом.

«Папу очень боялась. В угол меня никто не ставил, основной принцип моих родителей – это морально меня задавить, чтобы я сама все поняла, осознала и постаралась исправить свои ошибки. Я называю это «моральное уничтожение», — неожиданно призналась девушка.

Сегодня Лиза считает, что такое воспитание было правильным, ведь благодаря ему она выросла абсолютно самостоятельным человеком, готовым к любым житейским трудностях. Сейчас у нее с отцом прекрасные отношения. С ним она делится девичьими секретами и иногда просит помочь ей в учебе. Девушка учится в магистратуре МГИМО на факультете международных отношений, планируя связать свою жизнь с дипломатической работой.

Ранее мы писали об отношении Лизы к феминисткам (ей не нравится это явление в современных реалиях) и о том, как зарабатывает она на своем Instagram. За одну публикацию в истории блога Пескова берет с рекламодателя 30 тыс. рублей.

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«Папу очень боялась»: дочь Пескова сделала неожиданное признание
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