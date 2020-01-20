Собчак надела шапку Мономаха и указала перстом

Похоже, что Ксении Собчак пришлось по вкусу царственное одеяние. В середине декабря она удивила публику, выложив в свой блог фотографию в шапке с трехглавым орлом, инкрустированным камнями, похожими на драгоценные. Уши звезды «Дома-2» украшали огромные серьги в виде крестов, с изображением лика Иисуса Христа.

Фото наделало много шума в Сети, некоторые сочли этот наряд оскорбительным для верующих.

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Кандидат в президенты на этом не успокоилась. На сей раз она полностью нарядилась в так называемый Большой наряд, который позволительно носить исключительно царским особам. На голове Ксении красовался головной убор, напоминающий знаменитую шапку Мономаха. Не забыла Собчак и про нашумевшие серьги.

Несостоявшаяся глава государства в этом наряде позировала перед камерой и указывала перстом в сторону народа.