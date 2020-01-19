Экс-участник «Дом-2» Степан Меньщиков станет отцом в третий раз

Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков готовиться стать отцом в третий раз, при том, что пару лет назад он расстался со своей женой Евгенией Шамаевой. Новая любовь нашла шоумена там, где он не подозревал. В конце прошлого года 42-летний мужчина отправился на отдых в Таиланд и там, в одном из кафе, встретил женщину, с которой судьба сводила его раньше.

15 лет назад участник телестройки приехал с концертом во Владивосток. Там во время общения со зрителями он поцеловал в щеку свою поклонницу Ангелину Монах. Этот жест запал ей в душу, но признаться звезде в своих чувствах она не могла, так как была замужем. И вот, спустя полтора десятилетия, они случайно встретились вновь, уже свободные в отношениях. Но теперь-то пара не упустила свой шанс. Да так, что новая возлюбленная Меньщикова тут же забеременела.

«У меня две дочери, которые с радостью приняли Степу. У него — двое малышей — к ним отношусь очень хорошо. Дети — это прекрасно, мой смысл жизни в них. Скоро и мы станем родителями нашего общего ребенка, я очень счастлива!» — цитирует Ангелину издание StarHit.

Женщина живет в Таиланде уже десять лет, занимается продажей недвижимости. После Нового года Степан снова приехал в теплую страну, чтобы побыть со своей возлюбленной. Конечно, вряд ли он переедет к ней. Сейчас пара рассматривает вариант жить на две страны, но Монах вполне готова поехать за любимым хоть в Москву, хоть куда угодно.

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Напомним, в предыдущем браке Степан прожил пять лет. Евгения Шамаева родила ему сына и дочку, правда, потом выяснилось, что мальчик родился, не от Меньщикова, а от его друга. Это не помешало мужчине заботиться о ребенке, как о родном, но брак, ожидаемо, распался.