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«Я сам ее подписал»: Всеволод Чаплин выступил против известного телеведущего

Протоиерей желает лишить Ивана Урганта гражданства.

«Я сам ее подписал»: Всеволод Чаплин выступил против известного телеведущего
Иван Ургант. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Телеведущий Иван Ургант привлек к себе много негативного внимания от РПЦ. Протоиерей и бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию о лишении Ивана Урганта гражданства, из-за оскорбления чувств верующих. Почему только лишение гражданства, а не лишение свободы — выясняется.

Как сообщает издание ura.ru, во время выпуска передачи «Вечерний Ургант», гостем в которой был французский актер Жерар Депардье, телеведущий показал пародийную картинку на икону Рождества Иисуса Христа. Вот только лидер общественного движения «Сорок сороков» не увидел в ней ничего смешного, посчитал ей оскорблением чувств верующих и создал петицию. Стоит отметить, что петиции сами по себе ничего не меняют, они создаются лишь с целью привлечь внимание властей, но даже тогда далеко не факт, что требования создателя петиции будут удовлетворены.

«Очень рад, что появилась петиция — я сам ее подписал. Люди, не имеющие нравственной и культурной чуткости в отношении святых нашего народа, не должны на его средства разворачивать шоу», — заявил Всеволод Чаплин.

Протоиерей заметил, что вероятно, Ургант не имел ввиду ничего плохого своей шуткой, но наказать его все же нужно по всей строгости закона.

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Всеволод ЧаплинИван УргантРПЦ
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«Я сам ее подписал»: Всеволод Чаплин выступил против известного телеведущего
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