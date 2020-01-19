«Я сам ее подписал»: Всеволод Чаплин выступил против известного телеведущего

Телеведущий Иван Ургант привлек к себе много негативного внимания от РПЦ. Протоиерей и бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию о лишении Ивана Урганта гражданства, из-за оскорбления чувств верующих. Почему только лишение гражданства, а не лишение свободы — выясняется.

Как сообщает издание ura.ru, во время выпуска передачи «Вечерний Ургант», гостем в которой был французский актер Жерар Депардье, телеведущий показал пародийную картинку на икону Рождества Иисуса Христа. Вот только лидер общественного движения «Сорок сороков» не увидел в ней ничего смешного, посчитал ей оскорблением чувств верующих и создал петицию. Стоит отметить, что петиции сами по себе ничего не меняют, они создаются лишь с целью привлечь внимание властей, но даже тогда далеко не факт, что требования создателя петиции будут удовлетворены.

«Очень рад, что появилась петиция — я сам ее подписал. Люди, не имеющие нравственной и культурной чуткости в отношении святых нашего народа, не должны на его средства разворачивать шоу», — заявил Всеволод Чаплин.

Протоиерей заметил, что вероятно, Ургант не имел ввиду ничего плохого своей шуткой, но наказать его все же нужно по всей строгости закона.